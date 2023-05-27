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16:54, 27 мая 2023Спорт

Сборная Канады победила Латвию и вышла в финал чемпионата мира

Сборная Канады победила Латвию со счетом 4:2 и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Фото: Lehtikuva / Reuters

Сборная Канады одержала победу над национальной командой Латвии в полуфинальном матче чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в финской Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» и завершилась со счетом 4:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Сэмми Бле, Джек Куинн, Адам Фантилли и Скотт Лотон. У латышей отличились форварды Рудольф Балцерс и Данс Лочмелис.

Таким образом, Канада стала первым финалистом чемпионата мира. В решающем матче команде предстоит встретиться с победителем противостояния между командами США и Германии. Эта игра начнется 27 мая в 18:20 по московскому времени.

Финал чемпионата мира пройдет 28 мая. Действующим победителем турнира является сборная Финляндии. Россия пропускает первенство из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).

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    Анастасия Борисова
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