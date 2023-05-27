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02:00, 27 мая 2023Экономика

Аналитик объяснил рост курса доллара

Аналитик Васильев объяснил рост курса доллара ожиданием сохранения максимальной ставки ФРС
СюжетКурс доллара:

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм» объяснил рост курса доллара.

По его словам, укреплению доллара способствуют два фактора — ожидание сохранения максимальной за 15 лет ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на текущем уровне в 5,25 процента и оптимистичные прогнозы в отношении потолка госдолга Соединенных Штатов.

«Как только конгрессмены договорятся и поднимут потолок, Минфин США начнет быстро и много занимать на долговом рынке», — сказал Васильев.

Согласно оценкам рынка, Министерству финансов США необходимо занять около одного триллиона долларов до конца третьего квартала и минимум 1,5 триллиона долларов до конца 2023 года. Отмечается, что это будет высасывать ликвидность из финансовой системы и может привести к укреплению американской валюты, а также к снижению цен на другие активы.

Ранее журнал The Economist сообщил, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, отмечало издание.

В апреле спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

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    Марина Совина
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