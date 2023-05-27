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16:31, 27 мая 2023Россия

В России отреагировали на гибель военных при атаке дрона на авто Минобороны

Сенатор Джабаров: атаками дронов Украина провоцирует Россию на усиление ответных действий

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Атаками дронов Украина провоцирует Россию на усиление ответных действий, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на гибель военных при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее стало известно, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» Минобороны России в Брянской области. Согласно предварительным данным, в результате случившегося погибли двое военнослужащих. На месте работают экстренные службы.

«Атаками дронов украинская сторона провоцирует нас на усиление наших ответных действий. Я думаю, что они не заставят себя ждать», — заявил Джабаров.

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Ранее стало известно, что два беспилотных летательных аппарата атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области. Первый дрон врезался в здание маслоцеха, из-за чего произошел взрыв — была повреждена крыша и стена здания. Второй беспилотник, подлетевший примерно через полчаса, упал на землю и взорвался.

В этот же день в Невельском районе Псковской области около деревни Литвиново произошел взрыв. Губернатор региона Михаил Ведерников уточнил, что два беспилотника атаковали административное здание нефтепровода.

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    Варвара Кошечкина
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