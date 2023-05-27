Характер стычек украинцев и россиян на зарубежных курортах изменился

«МК» заявил об изменении характера стычек украинцев с россиянами на зарубежных курортах

Власти зарубежных стран, курорты которых россияне выбирают для отдыха этим летом, заявили, что отели и турфирмы приняли меры для предотвращения конфликтов между гражданами РФ и, например, украинцами. Однако стопроцентной гарантии никто не дает. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам русскоязычного гида из Египта, характер стычек украинцев с россиянами на зарубежных курортах изменился, по сравнению с прошлым годом стало намного спокойнее, поскольку отдыхающих украинцев стало намного меньше, чем туристов из России. Также сделано все, чтобы они не пересекались друг с другом.

«И если прошлой весной эмоции у сторон просто зашкаливали, то теперь и россияне, и украинцы не то, чтобы привыкли к состоянию конфликта, но как-то подстроили под него свою повседневную жизнь», — заявил экскурсовод. Он объяснил, что люди не хотят портить себе отдых, за который заплатили немалые деньги, «опасными выходками».

В материале отмечается, что принимающая сторона решила размещать туристов из враждующих стран в разных отелях и пересмотреть экскурсионные программы, чтобы исключить возможность их встреч в одном месте. Также турагенты просят отдыхающих «не развязывать геополитику на пляже».

В марте посол России в Будапеште Евгений Станиславов заявил о серьезных убытках туротрасли Венгрии из-за сокращения турпотока российских туристов. До этого сообщалось, что немецкий город Баден-Баден, который более 200 лет являлся курортом для россиян, столкнулся с серьезными трудностями из-за их отсутствия. Отмечалось, что конфликт на Украине и санкции против Москвы повлекли за собой закрытие ресторанов, отелей и бутиков.