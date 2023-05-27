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14:53, 27 мая 2023Спорт

Бывший тренер сборной США рассказал об отношении к Овечкину в стране

Тренер Лавиолетт заявил, что не хоккеист Овечкин начал проблемы в мире, и поддержал его

Фото: James Guillory-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший главный тренер сборной США по хоккею Питер Лавиолетт в эфире подкаста The Cam & Strick рассказал об отношении к российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину в стране.

Специалист заявил, что в Соединенных Штатах поддерживают хоккеиста, так как он приехал туда заниматься спортом. «Речь идет уже о политике, но мы держимся от этого подальше. Я понимаю, что в мире сейчас есть большие проблемы, но это не Овечкин их начал», — подчеркнул он.

Лавиолетт назвал Овечкина прекрасным товарищем по команде, который любит Вашингтон и своих фанатов. «Он приехал из России, и кто-то пытается привлечь к этому внимание, но он представляет нашу команду», — подытожил он.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. Лавиолетт был тренером «Вашингтона» с 2020-го по 2023-й.

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    Анастасия Борисова
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