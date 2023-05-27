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13:55, 27 мая 2023Спорт

Тарасова ответила раскритиковавшему ее депутату

Тренер Татьяна Тарасова: пусть депутат Госдумы Терюшков сидит на своем месте и не чирикает

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила раскритиковавшему ее депутату Госдумы Роману Терюшкову. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Какое ему до нас дело? Бог ему судья. Лучше бы он занялся своим делом, а не нас обсуждал. Пусть сидит на своем месте и не чирикает!» — заявила специалист. По ее мнению, Терюшков не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов.

26 мая Тарасова заявила, что не нужно бойкотировать международные соревнования и не стоит призывать спортсменов это делать. Она согласилась с мнением тренера Александра Жулина, раскритиковавшего депутатов Госдумы за подобные лозунги. После этого Терюшков в интервью Metaratings сказал, что России не нужны такие тренеры.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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    Анастасия Борисова
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