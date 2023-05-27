Эксперт назвал секрет «позы воина» для здоровья ног

Боец MMA Андрей Ялымов заявил, что «поза воина» в йоге тонизирует колени и лодыжки

Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Ялымов назвал секрет «позы воина» для здоровья ног. Его слова приводит «Чемпионат».

Ялымов назвал Вирабхадрасану одним из самых популярных упражнений в йоге, которая помогает прокачивать мышцы ног, тонизирует колени и лодыжки, а также раскрывает тазобедренный сустав. При этом эксперт предостерег людей с проблемами в работе сердца, повышенным давлением и травмами коленных суставов от его выполнения.

Для выполнения «позы воина» нужно встать, вытянув руки вдоль тела. Затем нужно сделать широкий шаг вперед, поставив ноги на расстоянии около метра друг от друга. Далее необходимо согнуть левое колено под углом 90 градусов, при этом оно не должно выходить за носок. Правая нога должны быть вытянута назад, пятка стоять на полу, а стопа быть развернута на 45 градусов вправо. Далее нужно поднять руки над головой и тянуться ими вверх.

5 апреля фитнес-тренер Светлана Бутова назвала секрет «позы дерева» для здоровых коленей. Она заявила, что упражнение учит балансу и улучшает нервную систему, так как терпение и сосредоточенность положительно влияют на нервную систему.