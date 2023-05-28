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16:46, 28 мая 2023Мир

Бежавший в Норвегию командир ЧВК «Вагнер» отказал украинским следователям

Сбежавший в Норвегию командир «Вагнера» Медведев отказался от встречи с силовиками Украины

Фото: Reuters

Бежавший в Норвегию бывший командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрей Медведев отказался встречаться со следователями с Украины. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает издание The New York Times».

По данным издания, сотрудники украинских правоохранительных органов просили норвежские власти помочь в расследовании уголовного дела в отношении россиянина. В свою очередь россиянин в интервью американскому СМИ заявил, что украинцы связывались с ним, и он лично отказался от встречи со следователями. Он не стал уточнять, были ли задействованы в разговоре норвежские посредники.

18 мая бывший Андрей Медведев заявил, что желает вернуться в Россию, хотя считает, что это может быть опасно для его жизни.

Бывший боец ЧВК был задержан в Норвегии 13 января при незаконном пересечении границы с Россией в районе Скройтнеса. Впоследствии он подал прошение о предоставлении убежища в стране. Он рассказал, что пересек границу через ледяное озеро, используя белый камуфляж, а для побега использовал поддельное удостоверение прессы с вымышленным именем.

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    Владимир Седов
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