Отражение атаки беспилотников ВСУ на Кубани попало на видео

Shot опубликовал кадры отражения атаки беспилотников ВСУ в Краснодарском крае

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку поразить объекты Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Кадры отражения атаки беспилотников опубликованы в Telegram-канале Shot.

Отмечается, что обломки от пораженных беспилотников незначительно повредили установку по производству дизельного топлива, возгорания и других повреждений удалось избежать.

Как уточнили специалисты Оперативного штаба на Кубани, инфраструктура завода не повреждена. «По информации Единой дежурной диспетчерской службы, около 02:00 с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотников. Все они были нейтрализованы», — подчеркнули в ведомстве.

Краснодар в ночь на пятницу, 26 мая, был атакован с помощью беспилотников. Над городом сработала система противовоздушной обороны, однако как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице. Позднее в сети появилось видео пролета дрона.

