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06:52, 28 мая 2023Россия

Беспилотники пытались приблизиться к территории завода в Краснодарском крае

Оперштаб: беспилотники пытались приблизиться к территории Ильского НПЗ на Кубани

Фото: Globallookpress.com

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Как уточнили специалисты Оперштаба, все дроны были нейтрализованы, инфраструктура завода не повреждена. «По информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), около 02:00 с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотников. Все они были нейтрализованы», — подчеркнули в ведомстве.

Краснодар в ночь на 26 мая был атакован с помощью беспилотников. Над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице. Позднее в сети появилось видео пролета дрона.

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    Марина Совина
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