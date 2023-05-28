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22:36, 28 мая 2023Спорт

Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Канады победила Германию со счетом 5:2 и в 28-й раз стала чемпионом мира по хоккею

Фото: Lehtikuva / Reuters

Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей встрече, прошедшей в финской Тампере на стадионе «Нокиа-Арена», команда играла против Германии. Встреча завершилась со счетом 5:2. У победителей дублем отметился нападающий Сэмми Бле, а также забили Лоусон Круз, Тайлер Тоффоли и Скотт Лотон. У немцев заброшенными шайбами отличились форварды Джон-Джейсон Петерка и Даниэль Фишбух.

Канада в 28-й раз в истории выиграла этот турнир. По количеству титулов команда обогнала сборные СССР и России, если считать их достижения вместе. Также канадцы установили рекорд чемпионатов мира, пробившись в финал турнира четвертый раз подряд.

Чемпионат мира проходил в Тампере и Риге с 12 по 28 мая 2023 года. Сборная России пропустила первенство из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).

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    Анастасия Борисова
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