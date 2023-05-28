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12:30, 28 мая 2023Наука и техника

Российская компания занялась разработкой дрона со снайперской винтовкой

Российская компания LobaevArm занялась разработкой FPV-дрона со снайперской винтовкой
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Российская компания LobaevArms занялась разработкой специального FPV-дрона со снайперской винтовкой. Об этом в воскресенье, 28 мая, в эфире телеканала «Звезда» рассказал ее основатель Владислав Лобаев.

По словам производителя, компания активно занимается проектом, поскольку тот, кто сможет применять высокоточные снайперские винтовки с беспилотных летательных аппаратов, навсегда изменит характер боевых действий. Дрон-снайпер, получив данные о местонахождении противника, сможет уничтожать живую силу с безопасного расстояния, будучи неуязвимым для огня противника.

13 мая Глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России импортозаместили снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac. Компания начала выпускать его из полностью отечественных комплектующих.

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    Владимир Седов
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