Российская компания занялась разработкой дрона со снайперской винтовкой

Российская компания LobaevArm занялась разработкой FPV-дрона со снайперской винтовкой

Российская компания LobaevArms занялась разработкой специального FPV-дрона со снайперской винтовкой. Об этом в воскресенье, 28 мая, в эфире телеканала «Звезда» рассказал ее основатель Владислав Лобаев.

По словам производителя, компания активно занимается проектом, поскольку тот, кто сможет применять высокоточные снайперские винтовки с беспилотных летательных аппаратов, навсегда изменит характер боевых действий. Дрон-снайпер, получив данные о местонахождении противника, сможет уничтожать живую силу с безопасного расстояния, будучи неуязвимым для огня противника.

13 мая Глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России импортозаместили снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac. Компания начала выпускать его из полностью отечественных комплектующих.