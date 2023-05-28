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12:12, 28 мая 2023Мир

Лавров отметил первые успехи США в понимании реальности на Украине

Лавров: скепсис Милли по восстановлению границ Украины есть шаг к пониманию реальности

Фото: Yuri Kochetkov / Reuters

Скепсис председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли по вопросу о невозможности восстановления границ Украины образца 1991 года есть шаг к пониманию реальности со стороны западных представителей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

«[Милли] сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе. Ну это шаг вперед к пониманию реальности на Земле», — сказал российский министр.

25 мая Милли заявил, что в обозримом будущем Киев не сможет добиться возвращения утраченных им территорий. «Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе», — отметил генерал.

Ранее Лавров назвал неприемлемой эскалацией намерение западных стран поставить истребители Украине. По словам министра иностранных дел, на Западе есть разумные люди, которые понимают последствия такой военной помощи. Однако, заметил он, все правила диктуют «Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза».

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    Виктория Кондратьева
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