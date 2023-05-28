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11:29, 28 мая 2023Мир

МИД России отреагировал на планы по поставкам истребителей Украине

Глава МИД Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы Запада поставить истребители Украине

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией намерение западных стран поставить истребители Украине. Его реакцию на подобные планы приводит РИА Новости.

По словам министра иностранных дел, на Западе есть разумные люди, которые понимают последствия такой военной помощи. Однако, заметил он, все правила диктуют «Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза».

21 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16 республике. Он отметил, что «осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции».

Министерство обороны Украины заявило, что для реализации военных планов Киеву потребуется 48 подобных истребителей.

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    Варвара Кошечкина
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