В Мариуполе сработала система ПВО

В силовых структурах ДНР заявили о работе ПВО в небе над Мариуполем и Волновахой

В воскресенье, 28 мая, в небе над Мариуполем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

«Сбита ракета противника», — заявил собеседник агентства. По его словам, ПВО также активно работает над Волновахой.

26 мая мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в направлении города были выпущены две дальнобойные ракеты, разрушений городской инфраструктуры нет. По его словам, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу никто не пострадал.

Ранее в тот день сообщалось о взрыве в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе. Перед этим сообщалось о взлете самолетов Военно-воздушных сил Украины.