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21:20, 28 мая 2023Бывший СССР

В Мариуполе сработала система ПВО

В силовых структурах ДНР заявили о работе ПВО в небе над Мариуполем и Волновахой

Фото: Pavel Klimov / Reuters

В воскресенье, 28 мая, в небе над Мариуполем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

«Сбита ракета противника», — заявил собеседник агентства. По его словам, ПВО также активно работает над Волновахой.

26 мая мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в направлении города были выпущены две дальнобойные ракеты, разрушений городской инфраструктуры нет. По его словам, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу никто не пострадал.

Ранее в тот день сообщалось о взрыве в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе. Перед этим сообщалось о взлете самолетов Военно-воздушных сил Украины.

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    Марина Совина
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