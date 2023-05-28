Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:37, 28 мая 2023Наука и техника

Росгвардии предложили перейти на АК-12

Концерн «Калашников» предложил Росгвардии перейти на автомат АК-12

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Концерн «Калашников» предложил Росгвардии, которая использует автоматы «двухсотой» серии, перейти на АК-12. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

«Мы сейчас предложили попробовать в войсковую эксплуатацию взять АК-12. Может быть, больше понравится», — сказал он.

Лушников добавил, что традиционно Росгвардия использует автоматы «двухсотой» серии.

Росгвардия стала первым покупателем автоматов АК-200 и АК-201 калибра 5,45 миллиметра. Оружие этой серии оснащено регулируемыми складными прикладами, новыми дульными устройствами и планками Пикатинни, позволяющими устанавливать современные прицелы.

Материалы по теме:
Прямо в цель. Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
Прямо в цель.Российский автомат Калашникова стал символом свободы и завоевал мир. Какое оружие придет ему на смену?
9 ноября 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

В марте Алан Лушников сообщил, что доработанный в ходе специальной военной операции автомат АК-12 запустят в серию в 2023 году.

В декабре 2022 года в публикации журнала «Калашников» назвали особенности доработанного АК-12. Автомат получит двухсторонний флажок переводчика-предохранителя и несъемный пламегаситель-компенсатор.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    Силовики поймали часть сбежавших экс-заключенных в зоне СВО. Одного дезертира застрелили его сослуживцы
    Польшу обвинили в шпиономании и русофобии
    В Египте потребовали запретить фильм Netflix о Клеопатре
    Кличко заявил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов
    Беспилотники пытались приблизиться к территории завода в Краснодарском крае
    Росгвардии предложили перейти на АК-12
    Овечкин назвал плюсы в непопадании «Вашингтона» в плей-офф Кубка Стэнли
    Российские компании столкнулись с дефицитом специалистов по кибербезопасности
    В Иране осудили Зеленского после его слов о России
    Раскрыта цель заявлений Киева о контрнаступлении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.