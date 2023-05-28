Росгвардии предложили перейти на АК-12

Концерн «Калашников» предложил Росгвардии перейти на автомат АК-12

Концерн «Калашников» предложил Росгвардии, которая использует автоматы «двухсотой» серии, перейти на АК-12. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

«Мы сейчас предложили попробовать в войсковую эксплуатацию взять АК-12. Может быть, больше понравится», — сказал он.

Лушников добавил, что традиционно Росгвардия использует автоматы «двухсотой» серии.

Росгвардия стала первым покупателем автоматов АК-200 и АК-201 калибра 5,45 миллиметра. Оружие этой серии оснащено регулируемыми складными прикладами, новыми дульными устройствами и планками Пикатинни, позволяющими устанавливать современные прицелы.

В марте Алан Лушников сообщил, что доработанный в ходе специальной военной операции автомат АК-12 запустят в серию в 2023 году.

В декабре 2022 года в публикации журнала «Калашников» назвали особенности доработанного АК-12. Автомат получит двухсторонний флажок переводчика-предохранителя и несъемный пламегаситель-компенсатор.