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22:42, 28 мая 2023Россия

В Совфеде прокомментировали президентские выборы в Турции

Вице-спикер Совфеда Косачев отметил преемственность на выборах в Турции

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что на выборах президента Турции граждане страны предпочли преемственность вместо непредсказуемости. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Судя по всему, в выборе между преемственностью и непредсказуемостью турецкие избиратели достаточно уверенным большинством и, что не менее важно, при мощной явке предпочли первое», — отметил Косачев, назвав преемственность словом дня.

По его словам, данный выбор важен не только для Турции, но и для России, а, следовательно, и для всего мира.

Ранее лидер оппозиционной «Хорошей партии», состоящей в альянсе с Кемалем Кылычдароглу, Мераль Акшенер заявила, что оппозиция принимает итоги выборов в Турции и усвоит уроки. При этом сам Кылычдароглу назвал прошедшие президентские выборы одним из самых несправедливых периодов в истории страны.

После подсчета 99,08 процентов бюллетеней стало известно, что за действующего президента Турции отдали голос 52,07 процента избирателей. Представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,93 процента голосов.

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    Екатерина Подвигина
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