Стало известно о планах Александра Емельяненко провести бой с Джеффом Монсоном

Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко планирует провести бой с Джеффом Монсоном

Стало известно о планах российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко по проведению следующего поединка. Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов РИА Новости.

«Следующий поединок планируем против Джеффа Монсона в конце августа в Уфе. Были встречи с ним и разговоры о намерениях», — рассказал Хрюнов.

Бойцы уже встречались в феврале 2022 года в схватке по правилам кулачного боя. Тогда сильнее оказался Емельяненко. Ранее в 2012 году в поединке по правилам смешанных единоборств (ММА) Монсон победил удушающим приемом.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью. 52-летний Монсон известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.

