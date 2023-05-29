Макгрегор назвал препятствие для выступления на турнирах по кулачным боям
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ирландец Конор Макгрегор назвал препятствие для выступления на турнирах по кулачным боям. Его слова приводит ММА Fighting.
«Если бы не контракт с UFC, я бы подрался на голых кулаках. С радостью. Там не бывает скучных боев, такое почти невозможно», — заявил Макгрегор.
21 мая ирландец назвал сроки проведения своего следующего поединка в смешанных единоборствах (ММА). «Бой с [Майклом] Чендлером состоится в этом году, 100 процентов. В декабре, а возможно, даже раньше. Все звонки были сделаны, процесс запущен. Я подерусь до конца года», — заявил спортсмен.
Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В профессиональной карьере он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.