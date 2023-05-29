Конор Макгрегор заявил, что контракт с UFC препятствует его выступлениям в кулачных боях

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ирландец Конор Макгрегор назвал препятствие для выступления на турнирах по кулачным боям. Его слова приводит ММА Fighting.

«Если бы не контракт с UFC, я бы подрался на голых кулаках. С радостью. Там не бывает скучных боев, такое почти невозможно», — заявил Макгрегор.

21 мая ирландец назвал сроки проведения своего следующего поединка в смешанных единоборствах (ММА). «Бой с [Майклом] Чендлером состоится в этом году, 100 процентов. В декабре, а возможно, даже раньше. Все звонки были сделаны, процесс запущен. Я подерусь до конца года», — заявил спортсмен.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В профессиональной карьере он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.