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14:34, 29 мая 2023Спорт

Российский вратарь клуба НХЛ объяснил решение отказаться от поездки на родину

Вратарь «Торонто» Самсонов заявил, что не поедет в отпуск в Россию из-за рождения ребенка

Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов объяснил решение отказаться от поездки на родину во время отпуска. Его слова приводит Sport24.

Самсонов рассказал, что решил не лететь в Россию из-за маленького сына, который родился в марте. «Мы любим Россию, кайфуем на родине, хотели бы, чтобы малыша увидели бабушки и дедушки, но решили не рисковать в этом году», — поделился 26-летний спортсмен.

Самсонов выступает в НХЛ с 2019 года. До 2022 года он играл за «Вашингтон Кэпиталс», однако команда не стала предлагать ему новый контракт, после чего россиянин перешел в «Торонто».

Ранее защитник «Калгари Флеймс» Никита Задоров назвал причину, по которой не прилетит в Россию. Он объяснил отказ приезжать на родину фразой «приоритеты выше скучаний».

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    Дарья Коршунова
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