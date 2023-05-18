Российский игрок клуба НХЛ назвал причину отказа приезжать на родину
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никита Задоров назвал причину, по которой не прилетит в Россию. Его слова передает Sport24.
Задоров объяснил отказ приезжать на родину фразой «приоритеты выше скучаний». «Конечно, мы скучаем. Много друзей, родственников в России. Москву мы с женой очень любим. Много хороших воспоминаний. Родной город. Но, к сожалению, в данной ситуации невозможно», — заявил он.
Ранее Задоров рассказал об участии в акции в поддержку ЛГБТ в матчах НХЛ. Спортсмен отметил, что не считает зазорным то, что надел радужный джерси. Он добавил, что в команде им предоставили право выбора и не навязывали участие в акции.
Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года. Помимо «Калгари» и «Чикаго», россиянин играл за «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрс», а также «Лондон Найтс» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж».