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16:21, 18 мая 2023Спорт

Российский игрок клуба НХЛ назвал причину отказа приезжать на родину

Игрок НХЛ Задоров объяснил отказ приезжать на родину фразой «приоритеты выше скучаний»

Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никита Задоров назвал причину, по которой не прилетит в Россию. Его слова передает Sport24.

Задоров объяснил отказ приезжать на родину фразой «приоритеты выше скучаний». «Конечно, мы скучаем. Много друзей, родственников в России. Москву мы с женой очень любим. Много хороших воспоминаний. Родной город. Но, к сожалению, в данной ситуации невозможно», — заявил он.

Ранее Задоров рассказал об участии в акции в поддержку ЛГБТ в матчах НХЛ. Спортсмен отметил, что не считает зазорным то, что надел радужный джерси. Он добавил, что в команде им предоставили право выбора и не навязывали участие в акции.

Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года. Помимо «Калгари» и «Чикаго», россиянин играл за «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрс», а также «Лондон Найтс» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж».

Дарья Коршунова
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