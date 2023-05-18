Российский игрок клуба НХЛ назвал причину отказа приезжать на родину

Игрок НХЛ Задоров объяснил отказ приезжать на родину фразой «приоритеты выше скучаний»

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никита Задоров назвал причину, по которой не прилетит в Россию. Его слова передает Sport24.

Задоров объяснил отказ приезжать на родину фразой «приоритеты выше скучаний». «Конечно, мы скучаем. Много друзей, родственников в России. Москву мы с женой очень любим. Много хороших воспоминаний. Родной город. Но, к сожалению, в данной ситуации невозможно», — заявил он.

Ранее Задоров рассказал об участии в акции в поддержку ЛГБТ в матчах НХЛ. Спортсмен отметил, что не считает зазорным то, что надел радужный джерси. Он добавил, что в команде им предоставили право выбора и не навязывали участие в акции.

Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года. Помимо «Калгари» и «Чикаго», россиянин играл за «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрс», а также «Лондон Найтс» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж».

