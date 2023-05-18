Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Ханфман
Сегодня
16:00 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
21:30 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
Рома
Лига Европы|1/2 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
Хольгер Руне
20 мая
14:00 (Мск)
Каспер Рууд
Рим (м)
13:08, 18 мая 2023Спорт

Российский хоккеист объяснил участие в акции в поддержку ЛГБТ в НХЛ

Россиянин Задоров заявил, что не считает зазорным участие в акции в поддержку ЛГБТ в НХЛ

Фото: Jeff Mcintosh / Globallookpress.com

Российский игрок «Калгари Флеймс» Никита Задоров объяснил участие в акции в поддержку ЛГБТ в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его цитирует Sport24.

«Я решил надеть джерси, потому что уже в "Чикаго Блэкхокс" ее надевал. Что бы я доказал, если бы сейчас отказался? Не считаю, что это что-то зазорное или что это указывает на то, что я что-то поддерживаю», — заявил спортсмен. Он отметил, что в команде им предоставили право выбора и не навязывали участие в акции.

По ходу сезона-2022/2023 от участия в акциях отказались клубы «Миннесота Уайлд», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стали надевать радужную форму российские хоккеисты Иван Проворов из «Филадельфия Флайерс» и Илья Любушкин из «Баффало Сэйбрс».

Позднее стало известно, что в НХЛ задумались о пересмотре проведения акций в поддержку ЛГБТ из-за отказов клубов от участия в них. Комиссар лиги Гэри Беттмэн посчитал, что это отвлекает от самой сути акций.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В России определили, когда уклонистам от армии грозит тюрьма. За что можно получить срок?
Обнаружена суперземля с необычно низкой плотностью
В Минске заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине
Стало известно местонахождение пропавшего сына гендиректора сети «Гемотест»
В российском регионе ввели карантин из-за сибирской язвы
В России объяснили дедлайн Запада по конфликту на Украине для Киева
Российская второклассница оказалась в реанимации из-за футбольных ворот
Вероятность применения истребителей F-16 на Украине оценили
В ДНР заявили о работе над снижением интенсивности обстрелов Донецка
Туроператоры стали распродавать дешевые туры в ОАЭ перед летом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.