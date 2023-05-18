Российский хоккеист объяснил участие в акции в поддержку ЛГБТ в НХЛ

Россиянин Задоров заявил, что не считает зазорным участие в акции в поддержку ЛГБТ в НХЛ

Российский игрок «Калгари Флеймс» Никита Задоров объяснил участие в акции в поддержку ЛГБТ в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его цитирует Sport24.

«Я решил надеть джерси, потому что уже в "Чикаго Блэкхокс" ее надевал. Что бы я доказал, если бы сейчас отказался? Не считаю, что это что-то зазорное или что это указывает на то, что я что-то поддерживаю», — заявил спортсмен. Он отметил, что в команде им предоставили право выбора и не навязывали участие в акции.

По ходу сезона-2022/2023 от участия в акциях отказались клубы «Миннесота Уайлд», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стали надевать радужную форму российские хоккеисты Иван Проворов из «Филадельфия Флайерс» и Илья Любушкин из «Баффало Сэйбрс».

Позднее стало известно, что в НХЛ задумались о пересмотре проведения акций в поддержку ЛГБТ из-за отказов клубов от участия в них. Комиссар лиги Гэри Беттмэн посчитал, что это отвлекает от самой сути акций.

