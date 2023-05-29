Десятки зданий в российском регионе украсят архитектурной подсветкой

В Ярославской области более 60 зданий украсят архитектурной подсветкой

В Ярославской области десятки зданий украсят архитектурной подсветкой в 2023 году. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили в правительстве российского региона, передает «Интерфакс».

«В 2023 году подсветят более 60 зданий в Ярославле и области», — заявили в правительстве.

В частности, власти планируют установить подсветку на Ярославском планетарии и Доме актера и пожарной каланче в Угличе. Кроме того, новое оформление получит ряд религиозных сооружений области, в том числе церковь Николая Чудотворца в Данилове и собор Троицы Живоначальной в Пошехонье.

При этом работы на нескольких объектах из списка уже завершились.

Как уточняется, в прошлом году в Ярославской области архитектурной подсветкой оснастили 56 зданий.

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