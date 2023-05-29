Вероятность военного столкновения между Сербией и Косово оценили

Политолог Топорнин: конфликт между Сербией и Косово может перерасти в военное столкновение

Сегодня между Сербией и Косово формируется такая взрывоопасная ситуация, которая может перерасти в серьезное военное столкновение. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее стало известно, что в Косово представители сил безопасности НАТО атаковали сербов. Отмечалось, что есть пострадавшие.

Этот конфликт тянется уже давно Николай Топорнин политолог

В этот раз ситуация накалилась вследствие того, что недавно проводились местные выборы — избирались главы муниципалитетов, главы поселков, мелких городов. Но местное сербское население бойкотировало эти выборы, рассказал специалист.

«В результате на выборы шли люди албанского происхождения, которые там живут, и, естественно, голосовали за албанских представителей, за косоваров. Получилось, что новые главы муниципальных образований — это этнические косовары, проще говоря, этнические албанцы, за которых проголосовали считанные проценты местных жителей», — объяснил причину конфликта собеседник «Ленты.ру».

Топорнин отметил, что сложившаяся ситуация вызвала протест у сербского населения. «Они выходят на митинги, протестуют, говорят, что не будут подчиняться. Из-за этого сразу накаляется обстановка, которая там и так всегда горячая», — добавил он.

Образуется точка кипения. И любой инцидент может привести к серьезному военному столкновению Николай Топорнин политолог

«Может быть, в этот раз компромисс вновь будет достигнут и перенесут, например, инаугурацию этих мэров. Но это опять ненадолго, до ближайшего общественно значимого события. И снова будут сложности», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. 29 мая возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово, экипированных для разгона демонстраций, собрались люди, которые требовали отвести от зданий полицию Приштины. Тогда силы НАТО оставили сербов, а косовская полиция распылила слезоточивый газ.

После этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о назревании «взрыва» в конфликте Сербии и Косово.