Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 29 мая 2023Мир

Лавров предупредил о назревании «взрыва» между Сербией и Косово

Глава МИД России Лавров предупредил о назревании «взрыва» между Сербией и Косово

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Возможна эскалация вокруг конфликта между Сербией и Косово, предупредил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и документов ОБСЕ. Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение», — сказал он.

По его словам, это лишний раз подчеркивает, что происходящее в мире носит геополитический характер и требуется геополитическое решение, которое обеспечивало бы равную неделимую безопасность для всех государств в Европе. Это также должно означать, что никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара.

Ранее власти Сербии допустили перерастание напряженности в Косово в вооруженный конфликт. Напряженность максимальная, индикатор находится в красной зоне напряженности, прежде всего среди сербов, заявил министр обороны страны Милош Вучевич.

Причиной конфликта стала ситуация на севере Косово, где после местных выборов, которые бойкотировало сербское большинство, мэрами были поставлены албанцы.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Лавров заявил о готовности России ответить на поставки истребителей Украине
    В экономике Китая заметили новые проблемы
    Российский вратарь клуба НХЛ объяснил решение отказаться от поездки на родину
    В Литве начались военные учения
    Жители Киева начали спускаться под землю после взрывов
    Пьяный российский подросток за рулем авто устроил ДТП с пострадавшей
    Названы российские регионы с самыми богатыми семьями
    Wildberries хотел снять 166 тысяч рублей с карты россиянки за товары в корзине
    Автор песен Пугачевой и Лорак подал в суд на Comedy Club Production
    Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.