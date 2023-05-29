Глава МИД России Лавров предупредил о назревании «взрыва» между Сербией и Косово

Возможна эскалация вокруг конфликта между Сербией и Косово, предупредил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и документов ОБСЕ. Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение», — сказал он.

По его словам, это лишний раз подчеркивает, что происходящее в мире носит геополитический характер и требуется геополитическое решение, которое обеспечивало бы равную неделимую безопасность для всех государств в Европе. Это также должно означать, что никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара.

Ранее власти Сербии допустили перерастание напряженности в Косово в вооруженный конфликт. Напряженность максимальная, индикатор находится в красной зоне напряженности, прежде всего среди сербов, заявил министр обороны страны Милош Вучевич.

Причиной конфликта стала ситуация на севере Косово, где после местных выборов, которые бойкотировало сербское большинство, мэрами были поставлены албанцы.