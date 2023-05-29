Представители сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косове

«Вечерне новости»: представители сил НАТО атаковали сербов в Косове, есть пострадавшие

В Косове представители сил безопасности НАТО атаковали сербов, есть пострадавшие, сообщает корреспондент сербской газеты «Вечерне новости».

Утверждается, что речь идет про силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR). В городе Звечан (Автономный край Косово и Метохия), как отмечается, они напали на сербов. По данным корреспондента, сейчас там слышны разрывы гранат и выстрелы, также там распылили слезоточивый газ. Уже известно, что при атаке KFOR пострадали два человека.

«Вечерне новости» пишет, что незадолго до этого активисты подошли к зданию администрации Звечана и сели на землю. Предполагается, что это была мирная акция протеста.

Ранее стало известно, что силы KFOR заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. 29 мая возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косова, экипированных для разгона демонстраций, собрались люди, которые требовали отвести от зданий полицию Приштины. Тогда силы НАТО оставили сербов, а косовская полиция распылила слезоточивый газ.

После этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о назревании «взрыва» в конфликте Сербии и Косова. «Зреет большой взрыв в центре Европы», — сказал министр, напомнив, что это происходит в том самом месте, где в 1999-м НАТО проявила агрессию против Югославии. По мнению Лаврова, это лишний раз подчеркивает, что происходящее в мире носит геополитический характер.