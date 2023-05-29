Анонсирована встреча Путина с главой Якутии

Песков заявил, что президент Путин 29 мая проведет встречу с главой Якутии Николаевым

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 мая, проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, глава государства сегодня находится в Кремле, у него «день внутренних рабочих встреч и совещаний». «Среди тех, кто будет у президента на докладе, глава Якутии. С ним сегодня президент в традиционном формате будет заниматься региональной проблематикой», — заявил представитель Путина.

В мае президент России провел ряд встреч с главами субъектов страны. Так 18 мая прошла рабочая встреча с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, 16 мая — с главами Новосибирской и Амурской областей Андреем Травниковым и Василием Орловым в формате видеоконференции.

Также 11 мая состоялась беседа с губернатором Тюменской области Александром Моором.