69-я параллель
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12:50, 29 мая 202369-я параллель

Анонсирована встреча Путина с главой Якутии

Песков заявил, что президент Путин 29 мая проведет встречу с главой Якутии Николаевым
Айсен Николаев

Айсен Николаев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 мая, проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, глава государства сегодня находится в Кремле, у него «день внутренних рабочих встреч и совещаний». «Среди тех, кто будет у президента на докладе, глава Якутии. С ним сегодня президент в традиционном формате будет заниматься региональной проблематикой», — заявил представитель Путина.

В мае президент России провел ряд встреч с главами субъектов страны. Так 18 мая прошла рабочая встреча с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, 16 мая — с главами Новосибирской и Амурской областей Андреем Травниковым и Василием Орловым в формате видеоконференции.

Также 11 мая состоялась беседа с губернатором Тюменской области Александром Моором.

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    Евгения Куликова
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