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14:32, 18 мая 2023Россия

Путин встретился с главой Хабаровского края

Президент Путин провел рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Дегтяревым

Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе, в том числе местный опыт поддержки мобилизованных и членов их семей. «Для СВО и нужд нашей армии мы наладили кое-какое производство. В первую очередь мы пошили десять тысяч спальных мешков, тысячу палаток», — рассказал Дегтярев.

16 мая глава государства в режиме видеоконференции провел встречи с главами Новосибирской и Амурской областей Андреем Травниковым и Василием Орловым.

До этого президент беседовал с нижегородским губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, а в апреле — с главой Ростовской области Василием Голубевым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым.

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Евгения Куликова
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