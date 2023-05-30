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01:55, 30 мая 2023Наука и техника

Adobe бесплатно продлила лицензии российским пользователям

ТАСС: компания Adobe бесплатно автоматически продлевает лицензии российским пользователям

Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американская компания Adobe, создающая программное обеспечение, бесплатно в автоматическом режиме продлевает лицензии пользователям в России в связи со сложностями оплаты с российских банковских карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, которым удалось продлить лицензии без оплаты.

Как рассказал агентству сотрудник одной из российских IT-компаний, у пользовательских лицензий, которые приобретались через официальный интернет-магазин Adobe, есть возможность автопродления после привязки карты. Он предположил, что бесплатное продление может представляться компанией в качестве подарка заказчикам, которые не могут воспользоваться картой для оплаты за границей, чтобы сохранить лояльность и поддержать своих пользователей в сложный период. Он подчеркнул, что для корпоративных лицензий автопродление не предусмотрено.

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Сотрудник другой российской ИТ-компании заявил, что функция автоматического продления подписки стала возможна полгода назад. Новую подписку при этом купить нельзя, ее можно продлить только на те продукты, которые уже есть у индивидуального пользователя. При этом, по словам собеседника агентства, весной прошлого года он смог автоматически продлить подписку на 45 дней. Впоследствии лицензию нужно было продлить уже на год, а для оплаты можно было использовать только зарубежную банковскую карту.

Ведущий юридический консультант практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Анна Сарбукова предположила, что подписка на пакет Adobe продлевается без оплаты, так как у пользователя, возможно, активирована функция автоматического продления лицензии.

В конце января сообщалось, что Adobe открыла россиянам доступ к скачиванию своих продуктов. Пользователи могут заходить на страницу софта с российских IP-адресов, до этого страница была закрыта.

5 марта 2022 года Adobe прекратила продажу продуктов и услуг в России. Свое решение компания связала с сложившейся ситуацией на Украине.

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    Марина Совина
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