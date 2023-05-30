Фьюри назвал Усика клоуном

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал украинца Александра Усика клоуном после срыва боя

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением об украинце Александре Усике. Его слова приводит Boxing Social.

«Факт, что он просто чертов трусишка. Он убежал от 13 миллионов фунтов, а теперь хочет взять шесть миллионов долларов [в поединке с Даниэлем Дюбуа]», — заявил Фьюри и назвал Усика клоуном.

Фьюри и Усик должны были провести поединок 29 апреля, однако 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил о срыве боя. Тогда отмечалось, что спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров. Переговоры о поединке шли с осени 2022 года.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.