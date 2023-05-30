Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
1:0
2-й сет
live
Элисон Риске
Ролан Гаррос (ж)
Аслан Карацев
Завтра
12:00 (Мск)
Фрэнсис Тиафо
Ролан Гаррос (м)
Слоан Стивенс
Завтра
12:00 (Мск)
Варвара Грачёва
Ролан Гаррос (ж)
Виктория Азаренко
Завтра
12:00 (Мск)
Кайя Канепи
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Суко Аояма
Завтра
12:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
12:34, 30 мая 2023Спорт

Фьюри назвал Усика клоуном

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал украинца Александра Усика клоуном после срыва боя
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Ian Walton / AP

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением об украинце Александре Усике. Его слова приводит Boxing Social.

«Факт, что он просто чертов трусишка. Он убежал от 13 миллионов фунтов, а теперь хочет взять шесть миллионов долларов [в поединке с Даниэлем Дюбуа]», — заявил Фьюри и назвал Усика клоуном.

Фьюри и Усик должны были провести поединок 29 апреля, однако 22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил о срыве боя. Тогда отмечалось, что спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров. Переговоры о поединке шли с осени 2022 года.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву
    Эксперт заметил в атаках на Москву выполненный по схеме «утка» беспилотник
    Кремль прокомментировал работу Минобороны во время атаки беспилотников на Москву
    Кремль ответил на вопрос о возможном обращении Путина из-за атаки беспилотников
    Сбивший четверых пешеходов BMW попал на видео в Подмосковье
    На Западе заявили о падении ракеты около центра НАТО в Польше
    В Кремле связали атаку беспилотников на Москву с необходимостью продолжения СВО
    Гражданку Украины задержали в Москве за попытку вывезти детей-сирот за границу
    Фьюри назвал Усика клоуном
    Оксана Самойлова показала внешность матери после пластики лица
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.