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09:00, 30 мая 2023Россия

Одним из атаковавших Москву дронов оказался UJ-22 Airborne

Shot: одним из атаковавших Москву дронов оказался UJ-22 Airborne, которые делает «Укрджет»
СюжетВзрыв в Москве

Кадр: Telegram-канал SHOT

Одним из атаковавших Москву дронов оказался UJ-22 Airborne, которые делает «Укрджет». Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

По сведениям издания, данный беспилотный летательный аппарат способен преодолевать до 800 километров.

Кроме того, UJ-22 Airborne способен поднимать около 15-20 килограммов. Это 30 гранат F1 или четыре выстрела от РПГ-7, пишет Shot, ссылаясь на источник.

Беспилотник схожей модели в феврале упал у газовой компрессорной станции в подмосковной Коломне. Тогда, по информации издания, дрон резко потерял высоту, зацепился за деревья, повредил крыло и рухнул.

Утром во вторник, 30 мая, в Москве несколько зданий оказались повреждены в результате атаки беспилотников. Атаку дронов на столицу подтвердил мэр города Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что на месте происшествий работают сотрудники экстренных служб. Собянин не стал уточнять, сколько конкретно зданий оказались повреждены в результате атаки беспилотников.

Позже градоначальник рассказал, что два человека после атак БПЛА обратились за медицинской помощью. От госпитализации они отказались.

По последним данным, известно о трех поврежденных домах в Москве. Сначала произошел взрыв в многоэтажке Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16 этаже. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.

В свою очередь источник издания Baza отметил, что в атаках на Москву участвовали около 25 беспилотников, большая часть из них была сбита на подлете к городу в Подмосковье.

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    Анна Щербакова
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