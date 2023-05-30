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08:47, 30 мая 2023Россия

Собянин сообщил о двух обратившихся к медикам людях после атаки дронов в Москве

Мэр Собянин заявил, что после атаки дронов на Москву два человека обратились к медикам

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Два человека обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Градоначальник со ссылкой на медицинские службы города уточнил, что никто серьезно не пострадал. Тем, кто обратился к врачам, госпитализация не потребовалась, — жителям столицы оказали помощь на месте.

«Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи», — написал Собянин.

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    Анастасия Шейкина
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