Собянин сообщил о двух обратившихся к медикам людях после атаки дронов в Москве

Мэр Собянин заявил, что после атаки дронов на Москву два человека обратились к медикам

Два человека обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Градоначальник со ссылкой на медицинские службы города уточнил, что никто серьезно не пострадал. Тем, кто обратился к врачам, госпитализация не потребовалась, — жителям столицы оказали помощь на месте.

«Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи», — написал Собянин.