На Украине утвердили сроки движения войск

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки движения войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки движения войск. Об этом он рассказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Мы утвердили сроки движения наших войск, решения приняты», — сказал Зеленский.

Ранее командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что войска вскоре перейдут к активным наступательным действиям.

Минобороны Украины пообещало не нападать на территорию России. По словам главы ведомства Алексея Резникова, Киев «стремится к нормальным отношениям» с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией.