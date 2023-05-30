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09:14, 30 мая 2023Бывший СССР

На Украине утвердили сроки движения войск

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки движения войск

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки движения войск. Об этом он рассказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Мы утвердили сроки движения наших войск, решения приняты», — сказал Зеленский.

Ранее командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что войска вскоре перейдут к активным наступательным действиям.

Минобороны Украины пообещало не нападать на территорию России. По словам главы ведомства Алексея Резникова, Киев «стремится к нормальным отношениям» с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией.

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    Алевтина Запольская
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