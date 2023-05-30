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02:20, 30 мая 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины пообещали не нападать на российскую территорию

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что Киев не нападет на территорию России
СюжетМинобороны:

Фото: Heiko Becker / Reuters

Киев не станет нападать на территорию России, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Его цитирует ТАСС.

По словам министра, Украине не нужна российская земля. Киев «стремится к нормальным отношениям» с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией, заверил Резников.

Глава оборонного ведомства также опроверг причастность Киева к обстрелу в Белгородской области. Резников добавил, что наступательные операции Украины возможны «в двух-трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения. Эти вопросы, а также обеспечение боеприпасами, подготовка новых бригад и тактика, обсуждались на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

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    Марина Совина
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