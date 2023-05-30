В Минобороны Украины пообещали не нападать на российскую территорию

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что Киев не нападет на территорию России

Киев не станет нападать на территорию России, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Его цитирует ТАСС.

По словам министра, Украине не нужна российская земля. Киев «стремится к нормальным отношениям» с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией, заверил Резников.

Глава оборонного ведомства также опроверг причастность Киева к обстрелу в Белгородской области. Резников добавил, что наступательные операции Украины возможны «в двух-трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться украинские подразделения. Эти вопросы, а также обеспечение боеприпасами, подготовка новых бригад и тактика, обсуждались на заседании Ставки верховного главнокомандующего.