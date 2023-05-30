Пушков раскрыл попытку США оставить в тайне неприятный факт

Сенатор Пушков: США попытались оправдать свой экономический упадок, скрыв любопытный факт

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты попытались оправдать свой экономический упадок, скрыв любопытный факт. Политик раскрыл «неприятную деталь», касающуюся Вашингтона, в своем Telegram-канале.

Как отметил Пушков, рост экономических показателей США в течение последних 20 лет удивительным образом совпадает с повышением потолка государственного долга страны.

«Его увеличение приобрело неконтролируемый характер в начале 2000-ых, а сейчас идет уже в геометрической прогрессии», — отметил сенатор.

Он также объяснил, что «рост экономики США во многом обеспечивается за счет гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на семь триллионов долларов».

Однако эту «неприятную деталь» американские власти предпочитают скрывать, резюмировал Пушков.

23 мая спикер Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти Маккарти заявил, что в США в ближайшие дни неизбежно наступит дефолт, за который ответственен президент страны Джо Байден. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что Штаты никогда не окажутся в состоянии дефолта.

В начале мая глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 1 июня.

По подсчетам экспертов, американский государственный долг по итогам 2022 года по объему был равен совокупной задолженности правительств следующих 13 крупнейших стран-должников и превышал российский в 107 раз.