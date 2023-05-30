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20:07, 30 мая 2023Силовые структуры

Россиянин забрал крупную партию мефедрона из постамата и был задержан полицией

В Хабаровске полиция задержала мужчину, забравшего крупную партию мефедрона из постамата

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Хабаровске полицейские задержали 24-летнего жителя Уссурийска, подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По решению суда его отправили в СИЗО.

По данным полиции, изначально россиянин распространял наркотики в Уссурийске. Он оборудовал тайники и прятал там мелкие партии мефедрона. Однако вскоре куратор предложил ему стать «складом» и сбывать нелегальный товар крупными партиями. После этого мужчина приехал в Хабаровск. В момент, когда он забирал из постамата посылку с 468 граммами мефедрона, его задержали сотрудники МВД.

Содержимое посылки он должен был передать розничным наркокурьерам. Во время обыска в съемной квартире фигуранта был найден реагент массой 51,1 грамма.

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    Елизавета Новикова
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