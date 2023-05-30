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06:02, 30 мая 2023Наука и техника

Побит рекорд по количеству человек на орбите Земли

Побит рекорд по количеству людей на орбите Земли, их число составило 17 человек

Фото: Ministry of Industry and Trade o / Twitter.com / Global Look Press

Побит рекорд по количеству находящихся на орбите Земли людей. После запуска китайского космического корабля «Шэньчжоу-16» их число достигло 17 человек, пишет РИА Новости.

Прошлый рекорд удалось установить 16 сентября 2021 года. Тогда на орбите одновременно находились 14 человек: семь на МКС (в том числе двое россиян), три тайконавта из Китая в корабле «Шэньчжоу-12» и четыре американца рамках частной миссии на корабле Crew Dragon. До этого рекорд держался четверть века. В марте 1995 года на орбите одновременно находились 13 человек.

Корабль «Шэньчжоу-16» стартовал на ракете «Чанчжэн-2» в 04:31 мск во вторник, 30 мая. На нем экипаж, состоящий из трех китайских тайконавтов, летит к орбитальной станции «Тяньгун». Там уже находятся трое их соотечественников. В экипаж нового корабля вошли командир Цзин Хайпэн, а также Чжу Янчжу и Гуй Хайчао. На станции уже работают Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу. Планируется, что вскоре после прибытия нового корабля они вернутся на Землю.

На МКС находятся экипажи российского корабля «Союз МС-23», американского Crew Dragon и частной миссии компании Axiom Space AX-2 — всего 11 человек. В экипаже российского корабля россияне — Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.

Ранее сообщалось, что до 2030 года Китай планирует отправить на поверхность естественного спутника Земли луноход, которым будут управлять два тайконавта. Как уточнялось, задачей пилотируемого ровера станет проведение научно-исследовательских работ. Ожидается, что в разработке планетохода будет принимать участие коммерческая компания.

8 мая в Китае завершились испытания многоразового космического аппарата. Успешное испытание данного аппарата в CASC называют прорывом КНР в области исследования технологий многоразовых космических аппаратов.

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    Марина Совина
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