«Рособоронэкспорт» представит подводный беспилотник в Санкт-Петербурге

«Рособоронэкспорт» представит подводный беспилотник «Клавесин-1РЭ» на МВМС-2023

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит подводный робот-беспилотник «Клавесин-1РЭ» в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что «Клавесин-1РЭ» является полностью российской разработкой и обладает рядом уникальных характеристик. «Это изделие будет востребовано как в нашей стране, так и у инозаказчиков. Очень скоро, на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, представим подводный беспилотник нашим иностранным партнерам», — приводит его слова пресс-служба.

«Клавесин-1РЭ» предназначен для выполнения обзорно-поисковых операций и обследования донных объектов на глубинах до шести тысяч метров. Аппарат может работать в режиме коррекции по гидроакустическому каналу связи с борта судна-носителя и в автономном режиме.

В феврале гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев сообщил, что российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д», спускавшийся в Марианскую впадину, после модернизации получил новый функционал.

В августе 2022 года Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» представило демонстрационный образец улучшенного подводного беспилотника «Клавесин-2Р» с увеличенной глубиной погружения на форуме «Армия-2022».