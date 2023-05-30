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20:53, 30 мая 2023Наука и техника

«Рособоронэкспорт» представит подводный беспилотник в Санкт-Петербурге

«Рособоронэкспорт» представит подводный беспилотник «Клавесин-1РЭ» на МВМС-2023

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит подводный робот-беспилотник «Клавесин-1РЭ» в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что «Клавесин-1РЭ» является полностью российской разработкой и обладает рядом уникальных характеристик. «Это изделие будет востребовано как в нашей стране, так и у инозаказчиков. Очень скоро, на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, представим подводный беспилотник нашим иностранным партнерам», — приводит его слова пресс-служба.

«Клавесин-1РЭ» предназначен для выполнения обзорно-поисковых операций и обследования донных объектов на глубинах до шести тысяч метров. Аппарат может работать в режиме коррекции по гидроакустическому каналу связи с борта судна-носителя и в автономном режиме.

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В августе 2022 года Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» представило демонстрационный образец улучшенного подводного беспилотника «Клавесин-2Р» с увеличенной глубиной погружения на форуме «Армия-2022».

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    Даниил Иринин
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