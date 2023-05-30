Авербух рассказал о вкладе жены Костомарова в его восстановление

Илья Авербух рассказал, что с Романом Костомаровым ежедневно находится жена Оксана Домнина

Хореограф Илья Авербух рассказал о вкладе жены Романа Костомарова Оксаны Домниной в восстановление олимпийского чемпиона в танцах на льду. Его слова передает ТАСС.

«Рома — настоящий боец, с ним рядом каждый день находится Оксана, что для него очень важно, она оказывает ему большую поддержку», — заявил Авербух и назвал Костомарова настоящим героем.

Хореограф добавил, что верить стоит только той информации, которую публикует сам спортсмен. «Всему, что идет от Telegram-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя, это спекуляции и зарабатывание на горе», — подчеркнул он.

8 мая Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации. «Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь», — написал фигурист. Он также поблагодарил родных, близких и врачей.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.