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12:48, 30 мая 2023Бывший СССР

Украина призвала Германию как можно скорее передать Киеву крылатые ракеты Taurus

Глава МО Украины Резников призвал Германию поскорее передать Киеву крылатые ракеты Taurus

Фото: Sergey Kohl / Shutterstock / Fotodom

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к властям Германии, призвав их как можно скорее передать Киеву крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 километров. Как уточняет ТАСС, с таким заявлением глава ведомства выступил в интервью медиагруппе Funke.

Подчеркнув, что в настоящий момент страна нуждается в упомянутых ракетах, он добавил, что их количество зависит от возможностей партнеров.

Резников также добавил, что в июле Киев получил реактивные системы залпового огня HIMARS от Соединенных Штатов, Mars из Германии и LRU из Франции.

«Вот почему мы обратились к Западу с просьбой о крылатых ракетах большей дальности», — пояснил он, добавив, что теперь Киев рассчитывает получить Taurus из Германии и SCALP — из Франции. При этом министр признался, что в ФРГ пока не приняли решение о поставках Taurus.

«Наши партнеры должны сначала принять политическое решение о том, имеют ли они оружие на складе и могут ли передать его нам или нет», — отметил он.

Ранее военный эксперт назвал способные сбить немецкие ракеты Taurus российские ЗРК.

27 мая Украина запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы.

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    Варвара Кошечкина
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