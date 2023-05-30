Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:01, 30 мая 2023Россия

Появились подробности о беспилотнике на 14 этаже высотки в Москве

Mash: залетевший в квартиру на 14 этаже в Москве беспилотник не сдетонировал

Фото: Telegram-канал Shot

Залетевший в квартиру в Москве беспилотный летательный аппарат (БПЛА) не сдетонировал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Беспилотник нес на себе три взрывных устройства. Он залетел в одну из квартир многоквартирного дома на Ленинском проспекте.

На месте работают саперы. Часть дома эвакуируют.

Ранее во вторник, 30 мая, беспилотник врезался в жилой дом на Профосоюзной улице. Позже появилась информация о том, что БПЛА нес на себе кумулятивный заряд. Атаку на город подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву
    В московской полиции ввели план «Тайфун»
    Над Рублевкой сбили пять беспилотников
    Китай отказал США во встрече министров обороны
    Появились подробности о беспилотнике на 14 этаже высотки в Москве
    Политике Эрдогана при новом сроке президентства предрекли изменения
    Малышева развеяла миф о пользе активированного угля
    Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве
    Собянин сообщил об эвакуации в двух домах из-за атаки беспилотников
    Появились кадры уничтожения беспилотника под Москвой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.