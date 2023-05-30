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11:12, 30 мая 2023Экономика

Половина россиян призналась в наличии вредных финансовых привычек

«Сравни.ру»: россияне признали спонтанный шоппинг самой вредной финансовой привычкой

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

Почти половина россиян (48 процентов) имеет вредные финансовые привычки, показало исследование мобильного приложения «Город» (программа лояльности Московского метрополитена) и финансового маркетплейса «Сравни» (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В опросе приняло участие около четырех тысяч респондентов.

Почти треть респондентов (29 процентов) респондентов признались, что любят спонтанный шоппинг. Также 15 процентов опрошенных не планируют крупные покупки заранее. Многие граждане забывают отказываться от ненужных подписок на различные сервисы (13,4 процента), дают деньги в долг и не требуют их назад (8 процентов) или берут новые кредиты для погашения старых (7 процентов).

Самыми вредными привычками россияне назвали шоппинг по настроению (его выбрали 64 процента участников опроса). На втором месте расположилось злоупотребление кофе с собой (21 процент), а на третьем — частые поездки на такси (15 процентов).

Почти четверть россиян (23 процента) не имеет полезных финансовых привычек. При этом создание «финансовой подушки» считает полезным 31 процент респондентов, ежемесячный учет доходов и расходов — 29 процентов, а внимательное изучение договоров и соглашений по кредитам — 17 процентов опрошенных.

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Ранее опрос «Города» и «Сравни» показал, что почти треть россиян старается экономить, чтобы накопить на отпуск. Также жители страны готовы урезать расходы на развлечения (24 процента опрошенных), автомобиль и его обслуживание (21 процент), деликатесы (20 процентов) и подарки (13 процентов). Реже всего россияне готовы отказаться от занятий спортом и ухода за собой (девять и три процента соответственно).

По данным СберНПФ, только один из пяти россиян откладывает деньги на будущее, в том числе на пенсию. Средняя сумма, которую граждане отправляют на сбережение каждый месяц, — 8,7 тысячи рублей. При этом подавляющее большинство россиян — 77 процентов — собираются жить на пенсии в основном на госвыплаты. Меньшая доля жителей страны рассчитывает на помощь от детей, собственные сбережения и доходы от сдачи недвижимости в аренду.

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    Вячеслав Агапов
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