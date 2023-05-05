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10:16, 5 мая 2023Экономика

Раскрыта доля россиян с привычкой откладывать деньги на будущее

СберНПФ: только каждый пятый россиянин откладывает деньги на будущее

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Только каждый пятый россиянин откладывает деньги на будущее, в том числе на пенсию, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса СберНПФ. Средняя сумма, которую граждане отправляют на сбережение каждый месяц, — 8,7 тысячи рублей.

При этом подавляющее большинство россиян — 77 процентов — собираются жить на пенсии в основном на госвыплаты. Гораздо меньшая доля граждан рассчитывает на помощь от детей, собственные сбережения и доходы от сдачи в аренду недвижимости.

У российских граждан зачастую нет привычки делать долгосрочные сбережения, раскрыл член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. В западных странах люди обычно не просто копят, но и инвестируют средства, чтобы в старости получать стабильный пассивный доход.

«В экономических реалиях России многие люди принципиально не простраивают долгосрочные финансовые планы», — объяснил эксперт.

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Кроме того, у большой доли россиян просто нет возможности формировать сбережения: около 10 процентов населения живет за чертой бедности, и в два раза больше — с трудом сводят концы с концами, заключил Микаелян.

Однако если исправно откладывать по 9 тысяч каждый месяц, к пенсии можно накопить на квартиру в регионе и получать доход от ее сдачи в аренду, подсчитал проректор Российской экономической школы Максим Буев. А если отправлять на сбережения по 15 тысяч рублей, то нужную сумму можно будет накопить уже через 20 лет.

Если отправлять те же 9 тысяч в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с 30 лет, то к окончанию трудовой деятельности сбережения составят 6,5 миллиона рублей для женщин и 9,4 миллиона для мужчин, сказала гендиректор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская. По ее словам, такая сумма сопоставима с ежемесячной прибавкой к обычной страховой пенсии в размере 35,7 и 52 тысячи на протяжении 15 лет. Размер страховой пенсии можно рассчитать с помощью сервиса Соцфонда «Пенсионный калькулятор» на портале Госуслуги, рассказали в пресс-службе Минтруда.

Ранее глава московской похоронной компании Ritual.ru Олег Шелягов рассказал, что россияне стали меньше тратить на похороны. Средний чек похоронных услуг по Москве остается стабильным и составляет 80-100 тысяч рублей, однако наметилась тенденция к его сокращению. По словам главы Ritual.ru, россияне экономят на атрибутике и «излишествах».

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Софья Ермакова
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