Бывших прокуроров Башкирии отправили в колонию из-за взяток за прекращенные дела

В Бабушкинском суде к 17 годам приговорили бывшего первого зампрокурора Башкирии

В Бабушкинском суде Москвы к 17 годам колонии строгого режима приговорили бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции.

По информации суда, его сообщники: экс-прокурор Советского района Уфы Рамиль Грифуллин получил 16 лет, а адвокат Рашид Сафеев и экс-заместитель начальника управления прокуратуры Башкирии Артур Шеретдинов получили по 8,5 года колонии. Как установил суд, осужденные за миллионные взятки прекращали уголовные дела, в том числе об убийстве.

В 2018 году Олег Горбунов после возбуждения в отношении него уголовного дела пытался выехать из России. Следователи выяснили, что в 2017 году Горбунов и Шеретдинов через посредников получили от первого замглавы администрации города Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей. За эти деньги республиканская прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.