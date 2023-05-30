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17:30, 30 мая 2023Россия

В России вынесли первый штраф за бело-сине-белый флаг

Московский суд вынес первый в России штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага

Фото: Victoria Kozlova / Globallookpress.com

В России вынесли первый штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага украинского «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом со ссылкой на решение Зеленоградского суда Москвы сообщает РИА Новости.

Москвичку признали виновной по статье 20.3 КоАП «Публичная демонстрация символики террористической организации».
Суд установил, что она показывала прохожим и проезжающим мимо водителям символику в виде флага с бело-сине-белыми цветами, которая была размещена на государственном регистрационном знаке.

По словам самой женщины, красный цвет на государственном флаге на ее номере мог просто затереться или выцвести на солнце. Ее супруг на допросе предположил, что это провокация. Он полагает, что красный цвет закрасил кто-то посторонний, пока автомобиль стоял на парковке.

Россиянку оштрафовали на 2 тысячи рублей и конфисковал знаки. Дополнительно суд оштрафовал ее еще на 2,5 тысячи рублей за невыполнение законного требования полицейского.

Ранее, в мае, Верховный суд России признал «Легион "Свобода России"» террористическим и запретил его на территории страны. По данным прокуратуры, организация была создана на Украине для подрыва основ конституционного строя и свержения власти, в том числе путем терактов.

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    Евгения Куликова
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