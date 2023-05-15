Формирование «Легион "Свобода России"» внесли в перечень террористов и экстремистов

Украинское вооруженное формирование «Легион "Свобода России"» внесено в перечень террористов и экстремистов Росифнормониторингом. Об этом сообщает РИА Новости.

В марте этого года Верховный суд России запретил деятельность «Легиона» на территории России и признал его террористической организацией. По данным инстанции, он был создан на территории Украины для того, чтобы устраивать теракты в России. Цель формирования — свержение власти и подрыв основ конституционного строя страны.

6 февраля Генпрокуратура потребовала признать террористическим украинский легион «Свобода России». Соответствующий иск направил генпрокурор России Игорь Краснов. Это произошло после того, как в сентябре 2022 года в Москве силовики провели обыски у модераторов Telegram-канала «Легион "Свобода России"