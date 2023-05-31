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20:45, 31 мая 2023Наука и техника

Эксперт оценил последствия уничтожения украинского корабля «Юрий Олефиренко»

Эксперт Матвийчук: после уничтожения СДК «Юрий Олефиренко» Киеву придется арендовать флот
СюжетРакетные удары по Украине:
Десантный корабль «Юрий Олефиренко». Архивное фото

Десантный корабль «Юрий Олефиренко». Архивное фото. Фото: Константин Сазончик / ТАСС

После уничтожения среднего десантного корабля (СДК) «Юрий Олефиренко», который стал последним боевым кораблем Военно-морских сил (ВМС) Украины, Киеву придется арендовать флот. Последствия уничтожения Воздушно-космическими силами (ВКС) России корабля оценил полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

По его словам, уничтожение корабля указывает на выполнение задачи по одному из направлений демилитаризации Украины.

«Этот корабль и не представлял для нас никакой угрозы, сам факт того, что полностью выполнили задачу по одному из направлений. Теперь если Украина захочет что-то натворить в море, ей нужно будет арендовать флот у своих союзников», — сказал эксперт.

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Средний десантный корабль проекта 773 спустили на воду под обозначением СДК-137 в 1970 году. Корабли этого проекта строили для Военно-морского флота СССР в Польше. В арсенал корабля входили пусковые установки системы залпового огня WM-18 и артиллерийская установка АК-230.

Ранее в Минобороны России сообщили, что последний боевой корабль ВМС Украины уничтожили в результате удара высокоточным оружием ВКС России 29 мая.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил мнение, что потеря «Юрия Олефиренко» особенного значения не имеет, а украинский флот в любом случае не смог бы выходить в море, поскольку сразу оказался бы потоплен.

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    Даниил Иринин
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