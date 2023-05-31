Фитнес-эксперт посоветовал упражнения для прокачки мышц рук

Фитнес-тренер Калагур посоветовал делать подтягивания обратным хватом для прокачки рук

Фитнес-тренер Александр Калагур посоветовал упражнения для прокачки мышц рук. Его слова передает «Чемпионат».

Начать Калагур предложил с подтягиваний обратным хватом. Для этого нужно схватиться за турник так, чтобы ладони были обращены к вам. Усилием бицепсов нужно подтянуться максимально высоко, а затем опуститься, при этом не разгибая руки до конца. Упражнение выполняется в четыре подхода с максимально возможным количеством повторений.

Также эксперт посоветовал выполнять разгибание рук на низкой перекладине. Исходное положение — расположить руки чуть уже плеч, отойти от турника так, чтобы угол между туловищем и руками был прямым. Затем необходимо опускаться максимально вниз, сохраняя узкое положение локтей, а после полностью выпрямлять руки. Упражнение выполняется в четыре подхода по 15-20 повторений.

Далее Калагур рекомендовал делать обратные отжимания. Упражнение выполняется на максимально низком турнике. Исходное положение — сесть спиной к турнику, стопы поставить на пол, сделать узкий хват руками сзади. Далее нужно опускаться вниз максимально близко к турнику и подниматься наверх. Упражнение также выполняется в четыре подхода по 15-20 повторений.

Ранее российский боец Эдуард Кузьминов рассказал, что подтягивания Рокки являются отличным упражнением для развития силы рук. Главная особенность данного упражнения состоит в том, что подъемы выполняются поочередно за и перед турником.