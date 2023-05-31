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09:38, 31 мая 2023Спорт

Российский вратарь стал фаворитом на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли

Вратарь «Флориды» Бобровский стал фаворитом на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли
Сергей Бобровский

Сергей Бобровский. Фото: Jasen Vinlove / USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский стал фаворитом на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Авторы сайта выбирали претендента на «Конн Смайт Трофи» между Бобровским и его одноклубником, форвардом Мэттью Ткачуком. Они отметили, что несмотря на то, что нападающий забрасывал шайбы в самые важные моменты матчей, это было бы невозможно без мастерства голкипера. Игру Бобровского на протяжении плей-офф назвали великолепной и звездной.

В финале сезона-2022/2023 сыграют «Флорида Пантерс» и «Вегас Голден Найтс». Пантеры разгромили «Каролину Харрикейнс» на Востоке (4-0). «Вегас» оказался сильнее «Даллас Старс» на Западе (4-2).

Для обеих команд это второй в истории выход в финал серии плей-офф, однако ранее команды не смогли завоевать трофей. Таким образом, в текущем сезоне в НХЛ определится абсолютно новый чемпион. «Вегас» или «Флорида» станет 21-м клубом лиги, которому удалось завоевать Кубок Стэнли.

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    Дарья Коршунова
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