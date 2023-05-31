Заявление об угрозе гражданской войны в Польше оценили

Политолог Блохин назвал преувеличением слова о риске гражданской войны в Польше

Несмотря на повышенный интерес Польши к украинскому кризису и отношениям с Москвой, говорить о возможной гражданской войне в стране будет «драматическим преувеличением». Таким образом ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал «Ленте.ру» материал американского издания Politico, в котором автор предсказывает гражданское противостояние в Польше из-за созданной в стране комиссии по изучению влияния России.

«Любые критики будут задушены польской элитой. Думаю, что это слишком сильное драматичное преувеличение, подобный алармизм характерен для американских изданий», — считает политолог.

Говорить, что в Польше может начаться гражданская война, будет преувеличением

Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

При этом Блохин уточнил, что вопросы отношений России с Польшой и украинского кризиса тем не менее представляют особый интерес для поляков.

«Польша крайне внимательно следит за ситуацией на Украине как возможности для возвращения величия Польши. Поляки рассматривают этот кризис не как кризис, а как исторический шанс. Вполне возможно, кто-то в Польше против этого, но мейнстримный политический истеблишмент смотрит именно в эту сторону», — уточнил эксперт.

Ранее обозреватель Войцех Кось написал в своем материале для Politico, что в Польше существует риск гражданской войны из-за комиссии по изучению «влияния России». Журналист объяснил, что президент страны Анджей Дуда под предлогом «искоренения агентов Кремля» способен использовать комиссию для преследования своих политических оппонентов. Автор указывает, что подобные действия грозят гражданской войной.

29 мая Дуда заявил, что подпишет законопроект о создании комиссии по расследованию российского влияния. Она будет изучать действия Москвы в стране за последние 15 лет. Комиссия сфокусируется на деятельности официальных лиц, действовавших в ущерб интересам Варшавы.